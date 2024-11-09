МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин направил соболезнования властям Пакистана в связи с терактом на вокзале

Президент РФ выразил соболезнования президенту и премьеру Пакистана после произошедшего теракта на железнодорожной станции, из-за которого погибли не менее 24 человек.
Марина Крижановская 2024-11-09 12:46:17
© Фото: AdityaRajKaul, X.com

Президент России Владимир Путин направил соболезнования властям Пакистана в связи с произошедшим в городе Кветта террористическим актом, который повлек многочисленные жертвы.

Телеграмма на имя президента Асифа Али Зардари и премьер-министра Шехбаза Шарифа опубликована на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта на железнодорожном вокзале города Кветта. Решительно осуждаем это варварское преступление, среди жертв которого оказались женщины и дети. Рассчитываем, что его организаторы понесут заслуженную кару», - написал Путин.

Российский лидер добавил, что Москва намерена и далее сотрудничать с Исламабадом в вопросах в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма.

Вместе с этим Путин передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелав скорейшего выздоровления всем раненым.

Теракт произошел на железнодорожном вокзале, в результате чего погибли не менее 24 человек, еще свыше 30 получили ранения. Трагедия случилась около касс, где всегда собирается много людей.

#Пакистан #Теракт #Владимир Путин #соболезнования #железнодорожная станция
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Казанское. Высшее. Танковое
2
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
3
Оружие Южной Африки
4
Центральный ядерный полигон. Продолжение
5
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
6
Воткинск. Центр военного ракетостроени
7
Саперы МЧС в зоне СВО
8
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
9
Лазерное станкостроение в России
10
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 