Путин направил соболезнования властям Пакистана в связи с терактом на вокзале

Президент России Владимир Путин направил соболезнования властям Пакистана в связи с произошедшим в городе Кветта террористическим актом, который повлек многочисленные жертвы.

Телеграмма на имя президента Асифа Али Зардари и премьер-министра Шехбаза Шарифа опубликована на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта на железнодорожном вокзале города Кветта. Решительно осуждаем это варварское преступление, среди жертв которого оказались женщины и дети. Рассчитываем, что его организаторы понесут заслуженную кару», - написал Путин.

Российский лидер добавил, что Москва намерена и далее сотрудничать с Исламабадом в вопросах в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма.

Вместе с этим Путин передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелав скорейшего выздоровления всем раненым.

Теракт произошел на железнодорожном вокзале, в результате чего погибли не менее 24 человек, еще свыше 30 получили ранения. Трагедия случилась около касс, где всегда собирается много людей.