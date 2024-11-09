Проще компьютерных игр: разведчики об управлении БПЛА «Суперкам»

На Южно-Донецком направлении специальной операции российские разведчики при выполнении боевых задач активно используют беспилотники «Суперкам». Они развивают скорость до 96 километров в час, работают на дистанции до 40 километров от точки взлета, а управлять ими достаточно легко.

«Даже проще, чем в некоторых компьютерных играх», - отмечает командир группы с позывным Техник.

С помощью «Суперкама» разведчики вскрывают подходы резерва противника, передвижение вражеских войск, обнаруживают склады и пункты управления.

«Обнаружить его не так уж просто зрительно. Со ста метров его уже не видно. Всегда стараемся менять позиции, то есть с одного места у нас запуск не происходит. Постоянно маневрируем», - говорит оператор с позывным Буря.

Картинка на монитор оператора передается высокого качества. Даже с большой высоты можно отличить военных от гражданских.