ФСБ задержала хабаровчанина, планировавшего убивать военных по заданию с Украины

Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании жителя Хабаровска. Он планировал убийства военных по заданию с Украины.

«Задержанный по поручению иностранной спецслужбы планировал физическое уничтожение военнослужащих воинских частей, дислоцированных на территории Хабаровского края», - говорится в сообщении.

Как уточнили в ФСБ, также задержанный по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины собирал и передавал противнику информацию о радиочастотах, используемых МО РФ. Кроме этого, он собирал и сведения о военнослужащих ВС РФ, участвующих в спецоперации.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему вменяют государственную измену. Расследованием занимается управление ФСБ по Хабаровскому краю.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.