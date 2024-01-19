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ФСБ задержала хабаровчанина, планировавшего убивать военных по заданию с Украины

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по государственной измене.
Тимур Шерзад 2024-01-19 12:44:01
© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости © Видео: ФСБ России

Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании жителя Хабаровска. Он планировал убийства военных по заданию с Украины.

«Задержанный по поручению иностранной спецслужбы планировал физическое уничтожение военнослужащих воинских частей, дислоцированных на территории Хабаровского края», - говорится в сообщении.

Как уточнили в ФСБ, также задержанный по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины собирал и передавал противнику информацию о радиочастотах, используемых МО РФ. Кроме этого, он собирал и сведения о военнослужащих ВС РФ, участвующих в спецоперации. 

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему вменяют государственную измену. Расследованием занимается управление ФСБ по Хабаровскому краю.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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