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В МО РФ сообщили об ударе по военным аэродромам и объектам энергетики ВСУ

Группировки российских войск уничтожили за сутки восемь складов боеприпасов противника.
2024-11-09 12:27:38
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские войска за сутки нанесли поражение украинским объектам энергетики, которые обеспечивали действия ВСУ, а также по военным аэродромам противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Удар нанесли силы оперативно-тактической авиации, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок российских войск. Также нанесено поражение живой силе противника в 147 районах проведения специальной военной операции.

Также уничтожены склад горючего противника и восемь складов боеприпасов - два из них уничтожены в зоне ответственности группировки войск «Запад», три - группировкой «Юг». Еще два склада поражены группировкой «Днепр» и один - группировкой «Восток».

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

#армия #Минобороны РФ #артиллерия #уничтожение #склад боеприпасов
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