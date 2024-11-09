В Пятигорске взрыв газа и пожар привели к гибели жильца

В Пятигорске в одной из квартир многоэтажного жилого дома взорвалась газовоздушная смесь. Затем начался пожар. Жертвами ЧП стали три человека, один из них погиб, сообщили в МЧС РФ. Трагедия произошла в местном жилом комплексе «Курортный».

В Следственном комитете России по Ставропольскому краю возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека) и по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

По предварительным данным, повреждения в результате взрыва и пожара получили девять квартир. На месте работают следователи и сотрудники экстренных служб Пятигорска.