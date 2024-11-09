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В Пятигорске взрыв газа и пожар привели к гибели жильца

В Ставрополье при взрыве бытового газа в одном из пятигорских домов один человек погиб и двое пострадали.
Дарина Криц 2024-11-09 12:12:15
© Фото: СК России © Видео: СК России

В Пятигорске в одной из квартир многоэтажного жилого дома взорвалась газовоздушная смесь. Затем начался пожар. Жертвами ЧП стали три человека, один из них погиб, сообщили в МЧС РФ. Трагедия произошла в местном жилом комплексе «Курортный».

В Следственном комитете России по Ставропольскому краю возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека) и по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

По предварительным данным, повреждения в результате взрыва и пожара получили девять квартир. На месте работают следователи и сотрудники экстренных служб Пятигорска.

#пожар #ставропольский край #МЧС РФ #Взрыв газа #ск россии #Пятигорск #погиб человек
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