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МО РФ показало, как обеспечивается снабжение группировок войск в зоне СВО

Для достижения целей и задач специальной военной операции постоянно осуществляется подвоз личного состава, техники, боеприпасов и других грузов, необходимых для боевой работы и всестороннего обеспечения войск.
2024-01-19 12:02:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны РФ продемонстрировало кадры работы военнослужащих службы военных сообщений и дорожно-комендантской службы «Западной» группировки войск в зоне операции по защите Донбасса.

На записи оборонного ведомства показано прибытие и разгрузка воинского эшелона в тыловом районе. На протяжении его пути следования военнослужащие комендатуры военных сообщений организовывали его всесторонне обеспечение, а на станции выгрузки развернули пункт обогрева, где российские бойцы смогли поесть.

В обязанности военнослужащих входит подготовка путей сообщения и перевозки. Железнодорожным транспортом подвозится личный состав, техника, боеприпасы. ВОСО способствует быстрой переброске грузов и личного состава.

Офицер службы военных сообщений с позывным Билет заявил, что военнослужащие готовы выполнить поставленные задачи в установленные сроки.

Дальнейшее следование в зону боевых действий происходит в составе воинских колонн по автомобильным дорогам. Безопасность движения и контроль обеспечивает дорожно-комендантская служба.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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