На западе Казахстана разбился вертолет Ми-8, один человек погиб

На западе Казахстана потерпел крушение вертолет Ми-8. По предварительным данным, он принадлежат казахстанскому Минобороны.

Уточняется, что воздушное судно совершило так называемую «жесткую посадку», из-за чего погиб один член экипажа. Другие два человека пострадали.

«Вертолет модели МИ-8 был с участием трех человек на борту. Один из них погиб. Двое пострадавших были доставлены в город Актобе на самолете ЯК-40 ВИСВО МО РК (Военный институт Сил воздушной обороны Министерства обороны Республики Казахстан. - Прим. ред.)»,- сообщила местная экстренная служба.

Инцидент произошел в районе села Сарыжар Мартукского района Актюбинской области. Сообщение о нем поступило в 11:40 по местному времени (09:40 по московскому). На место прибыли спасатели МЧС, они оперативно потушили огонь.