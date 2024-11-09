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На западе Казахстана разбился вертолет Ми-8, один человек погиб

На борту разбившегося вертолета Ми-8 было три человека, один из них погиб.
Дарина Криц 2024-11-09 11:24:51
© Фото: qr_tjm, Telegram

На западе Казахстана потерпел крушение вертолет Ми-8. По предварительным данным, он принадлежат казахстанскому Минобороны.

Уточняется, что воздушное судно совершило так называемую «жесткую посадку», из-за чего погиб один член экипажа. Другие два человека пострадали.

«Вертолет модели МИ-8 был с участием трех человек на борту. Один из них погиб. Двое пострадавших были доставлены в город Актобе на самолете ЯК-40 ВИСВО МО РК (Военный институт Сил воздушной обороны Министерства обороны Республики Казахстан. - Прим. ред.)»,- сообщила местная экстренная служба.

Инцидент произошел в районе села Сарыжар Мартукского района Актюбинской области. Сообщение о нем поступило в 11:40 по местному времени (09:40 по московскому). На место прибыли спасатели МЧС, они оперативно потушили огонь.

#в стране и мире #Ми-8 #авария #Казахстан #МЧС #жесткая посадка #погиб человек
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