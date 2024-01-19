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Инженеры группировки войск «Запад» показали огнедышащего «Змея Горыныча»

На полигоне были продемонстрированы УР-83П на стационарной установке и на самодельных направляющих.
2024-01-19 11:18:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военные инженеры Западной группировки ВС РФ, выполняющие задачи на Купянском направлении, приняли участие в занятиях по специальной и боевой подготовке. Тренировки проходили в тыловом районе спецоперации.

Военнослужащим продемонстрировали различные виды инженерных боеприпасов и объяснили, как их устанавливать. В том числе инженерам показали, как ведется разминирование с применением коптеров и FPV-дронов.

Также инженеры применили установку разминирования УР-83, получившую неофициальное название «Змей Горыныч». Она предназначена для расчистки поля от мин противника. После выстрела по минному полю взрывная волна уничтожает опасные предметы.

Тренировки проходят каждый день в интенсивном режиме и с учетом проведения военной операции по защите Донбасса. Занятия проводятся под руководством опытных инструкторов, перед отправкой в зону СВО военнослужащие оттачивают навыки до автоматизма.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Запад #МО РФ #Змей Горыныч #СВО #УР-83
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