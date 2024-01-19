В Белоруссии поймали агентов СБУ, завербованных для подготовки взрывов и убийств

На белорусской территории задержали украинцев, завербованных Службой безопасности Украины (СБУ), которые через границу перевозили оружие, беспилотники и взрывчатку, организовывая схроны в лесу. О поимке агентов СБУ сообщил в эфире телеканала «Беларусь-1» заместитель начальника следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек.

По его данным, на родине украинцев Вячеслава Бородия и Сергея Невмержицкого завербовали, после чего они прошли специальную подготовку.

«Установлено, что украинцы Вячеслав Бородий и Сергей Невмержицкий были завербованы спецслужбами Украины. Прошли подготовку в специальных учебных центрах украинских спецслужб и доставляли огнестрельное оружие, взрывные устройства, взрывчатые вещества, ударные и разведывательные беспилотные летальные аппараты», - пояснил белорусский чиновник.

Он добавил, что Бородий и Невмержицкий готовили взрывы на предприятиях нефтепереработки и планировали убийство государственных деятелей и журналистов.

Белорусское информагентство БелТА привело показания одного из них. Бородий рассказал, как его завербовали. В один из дней к нему пришли двое молодых людей, которые представились сотрудниками Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Они заявили, что Бородий будет их «глазами и ушами» в случае захода российских войск.