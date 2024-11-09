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В горной части Северной Осетии произошло землетрясение магнитудой 4,1

Глубина очага землетрясения составила 12 км.
Игнат Далакян 2024-11-09 00:06:50
© Фото: Ivan Damanik ZUMAPRESS.com Globallookpress

В горной части Северной Осетии произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом написал в своем телеграм-канале глава Республики северная Осетия - Алания Сергей Меняйло.

«В 23:18 поступила информация, что в поселке Мизур Алагирского района зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,1 балла», - написал глава республики.

Глубина очага составила 12 километров. При этом наблюдались кратковременные незначительные толчки, отметил Меняйло.

По данным Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия - Алания, разрушений и пострадавших нет.

#в стране и мире #МЧС #землетрясение #Северная Осетия
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