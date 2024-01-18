В Новосибирске загорелось здание гимназии

Пожар произошел в одной из гимназий Новосибирска. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

Как сообщили в ведомстве, возгорание произошло в подвале учебного заведения. Учащиеся и персонал гимназии эвакуированы из здания, огнеборцы ликвидируют пожар.

«На месте работают пожарно-спасательные подразделения, проводится тактическая вентиляция», - сообщили в МЧС.

В настоящий момент министерство сообщило о ликвидации открытого горения, проводятся проливка и разборка конструкций.