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В Новосибирске загорелось здание гимназии

Спасатели проводят тактическую вентиляцию помещения.
Никита Черненко 2024-01-18 09:09:01
© Фото: МЧС РФ © Видео: МЧС РФ

Пожар произошел в одной из гимназий Новосибирска. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

Как сообщили в ведомстве, возгорание произошло в подвале учебного заведения. Учащиеся и персонал гимназии эвакуированы из здания, огнеборцы ликвидируют пожар.

«На месте работают пожарно-спасательные подразделения, проводится тактическая вентиляция», - сообщили в МЧС.

В настоящий момент министерство сообщило о ликвидации открытого горения, проводятся проливка и разборка конструкций.

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