Разведчик рассказал о безумных действиях боевиков под Дзержинском

Подчас неприятель ведет себя более чем странно. Об этом корреспонденту «Звезды» Анастастии Авсюк рассказал российский разведчик с позывным Забота. Вместе с напарником он на одной из задач долго наблюдал за противником. В нужный момент «раскрыли» себя. Действовали очень быстро.

«Они прям внаглую сели в пикап и поехали прямо на нас, нас штурмовать. Мы с товарищем их уничтожили. Просто они внаглую сели. Я думаю, что они под наркотическими какими-то препаратами были. Без тактики, без ничего, загрузились и поперли на нас», - вспоминает боец.

Разведчики 9-й мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой Донецкой армии мониторят обстановку круглосуточно. Ловят врага еще на марше. На их счету уже не один сожженный экземпляр техники производства западного военно-промышленного комплекса.

«Танки, артиллерия, легкобронированные машины, MaxxPro, "Казаки" и обычные автомобили. Подъезжают, высаживают пехоту, и автомобиль пытается уехать. Но как только наши БПЛА-расчеты его наблюдают, сразу наносится по нему поражение», - говорит командир отделения БПЛА с позывным Профессор.

Профессору всего 20 лет. Два года назад подписал контракт. Сам он местный. Для него эти события - личное. Когда все началось в 2014 году, он был еще совсем маленьким, но четко запомнил, кто и как бил по мирному Донецку. Четыре месяца назад подорвался на мине-ловушке, но сидеть дома долго не смог и вновь вернулся к своим.

Старший группы - опытный разведчик с позывным Звон. На его счету уже десятки выполненных задач. Опыт передает молодым.

«Выходим на позиции в паре с хорошо знакомым человеком, которому можешь доверить свою жизнь, судьбу. Никто не подводил еще никогда», - говорит военный.

До врага всего пара десятков метров. В таких условиях нужно не только не терять самообладания, но и делать свою работу.

Помогают выявлять врага и системы наземной разведки. Станция фиксирует объекты в радиусе нескольких десятков километров. Работает стабильно в любую погоду.

«Когда есть засечка или какая-то едет техника, мы ее слышим в наушниках, что это за техника», - рассказал оператор ПСНР-8М с позывным Ярик.

Координаты передаются на пункт управления. Уже там решают, каким способом будут уничтожать врага. С помощью станции также корректируют современные высокоточные снаряды. От разведчиков не уйдет ни одна цель.

Благодаря постоянной работе наших бойцов ВСУ теряют контроль над Дзержинском.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.