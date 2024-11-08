В Крыму силовики задержали шпионившего в пользу украинского ГУР

В Крыму силовики задержали местного жителя, шпионившего в пользу Украины. Молодой мужчина 1992 года рождения передавал украинкой разведке данные об объектах в Феодосии. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ РФ.

«Житель Ленинского района Республики Крым, 1992 года рождения, инициативно установил контакт с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, и передавал представителю иностранной спецслужбы сведения о дислоцированных в Феодосии военных объектах и средствах ПВО в регионе», - заявила пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю.

Силовики уточнили, что крымчанин целенаправленно проезжал мимо нефтебазы и морского порта в Феодосии со включенной геолокацией. За выполнение различных поручений кураторов он получал денежное вознаграждение.

В отношении него завели уголовное дело по статье «Государственная измена в форме шпионажа». Он может получить пожизненный тюремный срок.