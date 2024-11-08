Российские бойцы показали подорвавшийся на своей мине у Первомайского танк ВСУ

Российские военные получили очередной трофей в зоне СВО - украинский танк Т-72. Боевая машина подорвалась на украинской мине при отступлении.

Танк находился у дамбы за населенным пунктом Первомайское в Донецкой Народной Республике. Экипаж пытался увести машину от обстрела российскими дронами, но подорвался на мине по пути. Танк лишился гусеницы, повреждены топливные баки, ствол и корпус. Российские военные отметили, что ВСУ не готовят свою технику к бою.

«Будет замена гусеницы, катков, возможно, ствола. Будет ремонт бортов. На башне тоже надо произвести дефектовку, ремонтные работы. Наши танки гораздо лучше подготовлены к бою. Их техника - штатные образцы, там нет кардинальных доработок», - рассказал командир взвода танкового батальона Дмитрий Белоусов.

Как рассказал заместитель командира роты по вооружению Василий Байрак, украинский экипаж был дезориентирован после обстрела российскими FPV-дронами, что и привело к наезду на мину. Танк использовался как машина прикрытия, поддерживая украинских боевиков во время очередной неудачной контратаки.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.