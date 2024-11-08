Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Рене Бохманн попросил подсчитать, во сколько для немецких налогоплательщиков обошелся визит главы киевского режима Владимира Зеленского в Берлин. Об этом сегодня сообщает «Лента.ру».

С соответствующим запросом парламентарий обратился к правительству ФРГ. Он отметил, что из-за приезда Зеленского перекрыли дороги, а в работе общественного транспорта наблюдались сбои. В итоге многие люди опоздали или не добрались до работы.

«Может ли кабмин подсчитать сумму в евро, которую потеряли немецкие налогоплательщики», - поинтересовался Бохманн.

В правительстве не ответили на его вопрос. Там отметили, что данные затраты не поддаются количественной оценке.

Напомним, месяц назад глава киевского режима посетил сразу четыре европейские столицы - Берлин, Лондон, Париж и Рим. Он провел двусторонние встречи с лидерами Германии, Великобритании, Франции и Италии.

В ходе визита Владимир Зеленский традиционно просил своих партнеров усилить поддержку Киева, в том числе нарастив поставки вооружения.