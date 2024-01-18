Бойцы ВС РФ сорвали попытку ВСУ вернуть позиции на Купянском направлении

Вооруженные силы России отразили попытку украинских боевиков вернуть ранее утраченные позиции на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

По словам представителя Минобороны России, противник действовал на направлении Терны - Житловка, где в очередной раз предпринял попытку провести контратаку на мотострелковые подразделения группировки штурмовыми группами из состава 95-й десантно-штурмовой бригады на двух английских бронетранспортерах Saxon.

«При выдвижении противник своевременно вскрыт. Артиллерией группировки нанесено упреждающее огневое поражение. Попытка проведения контратаки сорвана. Противник был вынужден отойти в западном направлении», - отметил Зыбинский.

Он также отметил, что расчет 152-миллиметровой САУ 2С19 «Мста-С» под командованием командира орудия младшего сержанта Вячеслава Терпилова в районе Терны уничтожил бронетранспортер Saxon. В ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы группировки войск «Запад» ликвидировали три минометных расчета, пункт управления БПЛА и пункт боепитания в районах Табаевки, Степовой Новоселовки, Котляровки и Загоруйковки.

Зыбинский подытожил, что общие потери противника на данном направлении составили до 30 боевиков, два БТР и три автомобиля.

Ранее на Купянском направлении российские разведчики уничтожили боеприпасом «Ланцет» танк Leopard 2 противника. В МО РФ сообщили, что общие потери противника на Купянском направлении за сутки тогда составили до 160 человек, два танка Leopard 2, один танк Т-64, один пикап и один БПЛА.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.