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В четырех регионах России за ночь сбили 17 беспилотников

ВС РФ пресекли попытку Киева совершить террористические атаки по объектам на территории нашей страны.
2024-11-08 07:41:10
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Ночью ВС РФ пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористические атаки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 17 украинских беспилотников. По шесть БПЛА сбили в Воронежской и Саратовской областях.

Еще четыре вражеских аппарата перехватили в Белгородской области. Также один дрон уничтожили в Брянской области.

В МО РФ отметили, что боевики для атаки использовали беспилотники самолетного типа.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #бпла #беспилотники #МО РФ #Сбили
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