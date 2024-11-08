В четырех регионах России за ночь сбили 17 беспилотников

Ночью ВС РФ пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористические атаки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 17 украинских беспилотников. По шесть БПЛА сбили в Воронежской и Саратовской областях.

Еще четыре вражеских аппарата перехватили в Белгородской области. Также один дрон уничтожили в Брянской области.

В МО РФ отметили, что боевики для атаки использовали беспилотники самолетного типа.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.