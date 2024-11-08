В Мариуполе обнаружили тайник диверсантов ВСУ с оружием и взрывчаткой

Сотрудники ФСБ обнаружили в Мариуполе крупный тайник с оружием украинских диверсантов. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления службы.

«Выявлен вражеский схрон со взрывными устройствами, заготовленный украинскими националистами при отступлении из Мариуполя», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что тайник был заготовлен, чтобы совершить диверсионно-террористический акт на территории Донецкой Народной Республики.

В УФСБ уточнили, что у преступников изъяли 28 осколочных боеприпасов ВОГ, 16 выстрелов к ручным гранатометам, семь ручных гранат, две мины, а также 360 патронов к стрелковому оружию.

Специалисты обезвредили боеприпасы и взрывные устройства на специализированном полигоне. Сейчас ФСБ проводит дополнительные проверочные мероприятия.