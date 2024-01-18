Мэр Киева потребовал у ФРГ новую помощь из-за критического положения ВСУ

Мэр Киева Виталий Кличко потребовал у Германии новую военную помощь из-за критического положения ВСУ. Об этом сообщает издание Bild .

«Уже несколько месяцев ощущается безумная, огромная нехватка боеприпасов. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы послать сигнал Германии», - сказал он в интервью изданию.

Украинский политик признал, что в последнее время российские войска оказывают сильное давление на ВСУ. Кличко также пожаловался на решение Германии отклонить поставку Украине крылатых ракет Taurus.

За предыдущие сутки ВСУ потеряли более 200 боевиков на Краснолиманском направлении. Среди потерь противника также танк и беспилотник, две БМП и одна гаубица Д-30.

Штурмовики Южной группировки войск зачистили опорник противника под Артемовском. Были опубликованы кадры зачистки при помощи FPV-дронов.