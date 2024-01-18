РГО объявило прием заявок на Х фотоконкурс «Самая красивая страна»

Русское географическое общество объявило о начале приема работ на X фотоконкурс «Самая красивая страна». Об этом сообщили в пресс-службе общества.

Отмечается, что отправить свою работу можно с 18 января по 31 марта. Участвовать в конкурсе могут фотоснимки, сделанные в России. Оценивать их будет экспертное жюри, состоящее из фотографов, кинорежиссеров, актеров и искусствоведов. Неизменным членом жюри является президент РГО и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Интересно наблюдать, как происходит смена поколений фотографов. Приходят новые люди, их работы отличаются оригинальными идеями и необычными решениями. Многие участники посещают те места в России, которые никогда не снимались, и фактически совершают фотографические открытия», - рассказал фотограф дикой природы, член жюри конкурса Сергей Горшков.

В этом году появилось две новых номинации «Фотопроект» и «Самые красивые обои для рабочего стола». Первые 10 работ из второй номинации предустановят в операционную систему Astra Linux. Кроме того, в формате онлайн-голосования можно будет выбрать обладателя приза зрительских симпатий.

«Мы выберем фотографии, которые позволят выразить в облике нашей платформы мощь, масштаб, неповторимую природу и культуру нашей страны», - отметил гендиректор ПАО «Группа Астра» Илья Сивцев.

В честь юбилея в РГО приготовили необычный Специальный приз для трех лучших фотографов, которых члены жюри выберут среди всех победителей за все годы проведения конкурса.

«Они получат возможность участвовать и снимать в настоящих экспедициях РГО, самых интересных и захватывающих, которые пройдут в 2025 году, смогут прикоснуться к большой науке и увидят, как рождаются открытия», - отметили в общества.

Победители в основных номинациях получат денежный приз в размере 250 тысяч рублей. Также партнеры конкурса подготовили свои спецпризы, «Снято на фотоловушку», «Заповедная Россия» и за самый красивый и эмоциональный природный арт-объект.

В конкурсе «Самая красивая страна глазами детей» в 2024 году будет четыре номинации: «Пейзаж», «Мир животных», «Природные явления» и новая «Макромир».

За девять лет существования конкурса в нем приняли участие более 150 тысяч человек. Они отправили более 700 тысяч снимков. Призовой фонд каждого конкурса составляет более 2,5 миллионов рублей.