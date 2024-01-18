Путин назначил космонавта Сергея Крикалева спецпредставителем в области космоса

Президент России Владимир Путин назначил космонавта Сергея Крикалева специальным представителем по вопросам сотрудничества в области космоса. Об этом стало известно из указа российского лидера.

«Назначить специальным представителем Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области космоса Героя Российской Федерации Крикалева Сергей Константиновича», - следует из указа.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания, то есть с 18 января 2024 года.

Сергей Крикалев пробыл в космосе 803 дня, 9 часов и 39 минут за шесть полетов. Он выходил в открытый космос восемь раз. В общей сумме провел там 41 час и 27 минут.