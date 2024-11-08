Прокуратура заинтересовалась бенгальским тигром в машине новосибирца

Новосибирская областная прокуратура начала проверку в отношении владельца частного зоопарка, который перевозил бенгальского тигра в машине. Об этом написало издание «360.ru».

По словам мужчины, который поговорил с сотрудниками ведомства, нарушений не было выявлено. Также он добавил, что имеет при себе лицензию, в которой сказано, что мужчина является владельцем частного зоопарка в Новосибирске.

Ранее авторы местных новостных Telegram-каналов распространили видео, в которых водитель легкового автомобиля перевозит тигра. Животное находилось в специальной переноске.