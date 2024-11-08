МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Прокуратура заинтересовалась бенгальским тигром в машине новосибирца

Сотрудники ведомства не выявили нарушений.
Таисия Кваша 2024-11-08 17:55:56
© Фото: Maruf Rahman, Keystone Press Agency, Global Look Press

Новосибирская областная прокуратура начала проверку в отношении владельца частного зоопарка, который перевозил бенгальского тигра в машине. Об этом написало издание «360.ru».

По словам мужчины, который поговорил с сотрудниками ведомства, нарушений не было выявлено. Также он добавил, что имеет при себе лицензию, в которой сказано, что мужчина является владельцем частного зоопарка в Новосибирске.

Ранее авторы местных новостных Telegram-каналов распространили видео, в которых водитель легкового автомобиля перевозит тигра. Животное находилось в специальной переноске.

#в стране и мире #тигр #Новосибирск #Прокуратура #перевозка животных
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Казанское. Высшее. Танковое
2
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
3
Оружие Южной Африки
4
Центральный ядерный полигон. Продолжение
5
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
6
Воткинск. Центр военного ракетостроени
7
Саперы МЧС в зоне СВО
8
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
9
Лазерное станкостроение в России
10
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 