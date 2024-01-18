Суд отправил в СИЗО участника белгородской банды, избивавшей людей

Участника белгородской банды, избивавшей людей на улицах Белгорода, отправили в СИЗО на два месяца. Об этом сообщили в СУ СК по региону.

«В отношении 19-летнего обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

Суд рассматривает ходатайство об избрании аналогичной меры в отношении 17-летнего подростка, с которым они вместе жестоко избили двух человек на улице. По предварительным данным, 17-летний юноша мог быть главарем банды.

По данным следствия, парни, находясь в нетрезвом состоянии, встретили около магазина двух прохожих, завязался словесный конфликт. Разрешить спор мирным способом не удалось, в ход пошли множественные удары руками и ногами.

Кроме того, удары 17-летнего парня сопровождались фразами, способствующими возбуждению ненависти по признакам национальности. В дело вмешались очевидцы.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц по мотивам национальной ненависти. Несовершеннолетнего парня также обвиняют в возбуждении ненависти по признакам национальности.