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112: актера Анатолия Руденко задержали в Москве с наркотиками

По данным Telegram-канала 112, актер приклеил пакетик с белым порошком к телу в зоне паха.
Алина Луговая 2024-01-18 16:37:01
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

У 41-летнего актера Анатолия Руденко при досмотре обнаружили пакетик с белым порошком, который, по результатам экспертизы, оказался наркотиками. Об этом сообщают Telegram-каналы SHOT и 112.

Вечером 17 января машину, за рулем которой был Руденко, остановили сотрудники ГИБДД. При досмотре у него обнаружили пакетик с белым веществом. Экспертиза определила порошок как мефедрон. Там было 0,57 граммов, сообщает SHOT.

Со слов самого актера, необычный сверток он нашел во время прогулки со своим псом. Он предположил, что его оставили догхантеры, а внутри - яд для четвероногих друзей.

По данным Telegram-канала 112, подозрительный пакетик был приклеен к телу в зоне паха. Сам актер при общении с сотрудниками ГИБДД вел себя странно.

Руденко снимался в таких сериалах, как «Две судьбы», «Бедная Настя» и «Каменская».

Ранее амфетамин обнаружили в крови капитана разбившегося в Таиланде катера с россиянами. В результате аварии погиб пятилетний ребенок, шесть пассажиров судна и сам капитан пострадали.

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