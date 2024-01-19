Генерал-майор Круглов: по всей ЛБС установили около 1,5 млн «зубов дракона»

За время проведения специальной военной операции российские военные инженеры возвели грандиозную систему оборонительных рубежей, которая включает в себя траншеи, минные поля, укрытия и многое другое. Для их создания, помимо прочего, было установлено около полутора миллионов заграждений типа «зуб дракона». Об этом в интервью программе «Между тем» рассказал начальник Военно-инженерной академии имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева генерал-майор Андрей Круглов.

«В кратчайшие сроки в сложных погодно-климатических условиях, в условиях непрекращающихся боевых действий, массового применения беспилотных летательных аппаратов противника была подготовлена глубокоэшелонированная система оборонительных рубежей, позиций и районов. Была создана такая система, которая включает несколько оборонительных рубежей. При ее создании была проведена колоссальная работа. Как отметил министр обороны, было возведено несколько тысяч траншей и ходов сообщений, установлено несколько тысяч смешанных противопехотных и противотанковых минных полей, были возведены укрытия для личного состава, техники. По всей линии боевого соприкосновения также были установлены невзрывные заграждения - так называемые "зубы дракона", их было установлено около полутора миллионов», - рассказал Круглов.

Вся техника, используемая российскими военными инженерами в зоне СВО, продемонстрировала высокую надежность. Для выполнения задач использовались и новейшие разработки, такие как системы дистанционного минирования. Противник не смог взломать оборону российских войск, из-за чего киевский режим начал прибегать к тактике «мясных штурмов».

Полное интервью с начальником Военно-инженерной академии имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева Андреем Кругловым смотрите в новом выпуске программы «Между тем» на телеканале «Звезда» и на нашем сайте.