ЦАХАЛ уничтожил ливанский отель, где жили Эйнштейн и Бунин

Израильский бомбардировщик в ходе атаки на город Баальбек уничтожил здание отеля «Пальмира». Об этом сообщил глава профсоюза владельцев гостиниц в Ливане Байер аль-Ашкар.

Он отметил, что здание гостиницы являлось одним главных исторических объектов Ливана.

«Ее уничтожение - это большая потеря для Ливана, и на такие преступления со стороны Израиля нельзя закрывать глаза», - добавил аль-Ашкар.

Профсоюз уже направил соответствующие запросы в правительство Ливана, чтобы Совет Безопасности ООН предпринял меры, направленные на остановку дальнейших бомбардировок ЦАХАЛ территории Ливана и защиту культурных объектов страны.

Гостиница «Пальмира» в Баальбеке, расположенная рядом с древним храмовым комплексом, была построена в 1874 году. В ней останавливались такие люди, как Иван Бунин, Альберт Эйнштейн, Шарль де Голль, Уинстон Черчилль и другие.