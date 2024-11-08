МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ЦАХАЛ уничтожил ливанский отель, где жили Эйнштейн и Бунин

Здание отеля являлось одним из культурных наследий Ливана.
Таисия Кваша 2024-11-08 15:44:38
© Фото: Maher Kamar, XinHua, Global Look Press

Израильский бомбардировщик в ходе атаки на город Баальбек уничтожил здание отеля «Пальмира». Об этом сообщил глава профсоюза владельцев гостиниц в Ливане Байер аль-Ашкар.

Он отметил, что здание гостиницы являлось одним главных исторических объектов Ливана.

«Ее уничтожение - это большая потеря для Ливана, и на такие преступления со стороны Израиля нельзя закрывать глаза», - добавил аль-Ашкар.

Профсоюз уже направил соответствующие запросы в правительство Ливана, чтобы Совет Безопасности ООН предпринял меры, направленные на остановку дальнейших бомбардировок ЦАХАЛ территории Ливана и защиту культурных объектов страны.

Гостиница «Пальмира» в Баальбеке, расположенная рядом с древним храмовым комплексом, была построена в 1874 году. В ней останавливались такие люди, как Иван Бунин, Альберт Эйнштейн, Шарль де Голль, Уинстон Черчилль и другие.

#в стране и мире #Израиль #ливан #ЦАХАЛ #Обстрел #отель
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Казанское. Высшее. Танковое
2
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
3
Оружие Южной Африки
4
Центральный ядерный полигон. Продолжение
5
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
6
Воткинск. Центр военного ракетостроени
7
Саперы МЧС в зоне СВО
8
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
9
Лазерное станкостроение в России
10
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 