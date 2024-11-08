В Приморье родители избавились от нежеланной дочери, заморив ее голодом

В Комсомольске-на-Амуре молодые родители заморили двухлетнюю дочь голодом. Управление Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю возбудило уголовное дело по статьям 105 и 117 УК РФ («Убийство» и «Истязание» соответственно).

В соцсетях поделились информацией, что 27-летняя мать и 29-летний отец не планировали ребенка. Они решили избавиться от нежеланной дочери, не давая ей еду и воду.

«Мужчина и женщина, проживая вместе с двухлетней дочерью, применяли по отношению к ней насилие, лишали ее еды и питья на длительное время, не обращались к врачу, вследствие чего ребенок скончался», - пишет региональное управление СК.

Ранее осужденная за попытку убийства двухлетней дочери Антонина Федорова (Мартынова) рассказала о жизни после выхода из СИЗО. Инцидент произошел в 2007 году, девочка упала с высоты третьего этажа и получила травмы, и, по словам единственного свидетеля, ее столкнули. Мать скрывалась 16 лет, затем все же попала в руки правоохранителей, но в сентябре суд заменил наказание с тюремного срока на условный.