МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Приморье родители избавились от нежеланной дочери, заморив ее голодом

Против 27-летней матери и 29-летнего отца возбудили уголовное дело.
Анастасия Бобылева 2024-11-08 15:07:35
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Комсомольске-на-Амуре молодые родители заморили двухлетнюю дочь голодом. Управление Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю возбудило уголовное дело по статьям 105 и 117 УК РФ («Убийство» и «Истязание» соответственно).

В соцсетях поделились информацией, что 27-летняя мать и 29-летний отец не планировали ребенка. Они решили избавиться от нежеланной дочери, не давая ей еду и воду.

«Мужчина и женщина, проживая вместе с двухлетней дочерью, применяли по отношению к ней насилие, лишали ее еды и питья на длительное время, не обращались к врачу, вследствие чего ребенок скончался», - пишет региональное управление СК.

Ранее осужденная за попытку убийства двухлетней дочери Антонина Федорова (Мартынова) рассказала о жизни после выхода из СИЗО. Инцидент произошел в 2007 году, девочка упала с высоты третьего этажа и получила травмы, и, по словам единственного свидетеля, ее столкнули. Мать скрывалась 16 лет, затем все же попала в руки правоохранителей, но в сентябре суд заменил наказание с тюремного срока на условный.

#в стране и мире #убийство #ребенок #Комсомольск-на-Амуре
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Казанское. Высшее. Танковое
2
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
3
Оружие Южной Африки
4
Центральный ядерный полигон. Продолжение
5
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
6
Воткинск. Центр военного ракетостроени
7
Саперы МЧС в зоне СВО
8
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
9
Лазерное станкостроение в России
10
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 