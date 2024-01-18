В Санкт-Петербурге заложили минный тральщик «Семен Агафонов»

В Санкт-Петербурге заложили очередной корабль противоминной обороны (тральщик) проекта 12 700 «Александрит», получивший название «Семен Агафонов». Торжественная церемония прошла на Средне-Невском судостроительном заводе.

Свое имя корабль получил в честь Героя Советского Союза Семена Агафонова­­ - участника Великой Отечественной и Советско-японской войн. «Семен Агафонов» станет 12-м в линейке проекта 12 700, заложенным на Средне-Невском судостроительном заводе. Проект разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз».

«Тральщиков много не бывает. Это 12-й у нас закладывается, и дальше будем продолжать эту серию. Каждый корабль модернизируется в рамках серии. Подтвердили и надежность, и боевые качества. Флот ждет эти корабли. Ну и уникальность его в том, что в мире никто цельные корпуса композитные больше не делает», - сказал главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов.

Корпуса кораблей проекта 12 700 сделаны из монолитного стеклопластика. Тральщики оборудованы самым передовым вооружением для уничтожения мин и невидимы для радаров противника. На них установлена система высокоэффективных гидроакустических станций. Они расположены как на самом корабле, так и на удаленно управляемых подводных аппаратах.