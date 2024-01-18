Коридор смерти: как снабжался Кронштадт в годы блокады Ленинграда

Как и Ленинград, островной Кронштадт оказался в нацистской блокаде. Причем в двойном кольце. С одной стороны немцы, с другой - заминированный Финский залив. Пройтись по этим местам и почтить память блокадников решил корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев.

Единственной спасительной ниточкой и связью с Большой землей стала трасса, которую проложили сначала по воде, а затем и по льду. В историю она вошла как Малая дорога жизни. Маршрут пролегал из поселка Лисий Нос через Кронштадт к Ораниенбаумскому плацдарму. Так соединили южный и северный берега Финского залива.

«Если для осажденного Ленинграда эта ледовая трасса по Финскому заливу стала Дорогой жизни, то для тех, кто передвигался по ней, она была настоящим коридором смерти», - прокомментировал корреспондент.

С одной стороны немцы, с другой стороны финны. Трасса находилась под постоянным артиллерийским обстрелом, но продолжала работать и днем и ночью.

Только осенью 1941-го из своих продовольственных запасов Кронштадт направил по Малой дороге жизни в блокадный Ленинград свыше 2 000 тонн продуктов. Город-крепость сам голодал, но делился последним со «старшим братом».

«Кронштадт также помогал городу поставками пороха, взрывчатых веществ. Было вывезено порядка 100 тонн на ленинградские предприятия. Причем тоже была уникальная операция. Когда под обстрелом на баржах этот взрывоопасный груз был доставлен в город», - заметил специалист Музея истории Кронштадта Александр Федоров.

И город на Неве выдержал все эти 900 дней нечеловеческих испытаний голодом, холодом и непрерывными бомбежками. Кронштадт, конечно, остается в тени страшной трагедии осажденного Ленинграда. Вот и в отличие от ладожской Дороги жизни про ледовую трассу на Финском заливе знают сейчас далеко не все, как и о суровом положении Кронштадта в годы блокады.

Тамара Лико хорошо помнит тот «черный сентябрь» 41-го. Несколько дней немецкая артиллерия обстреливала Кронштадт по 8-11 часов подряд. К разрывам снарядов она привыкла быстро. Страшнее всего был надвигающийся голод. Однажды у 11-летней Томы украли продуктовые карточки. На целый месяц ее семья могла остаться без еды.

«Мама с бабушкой так плакали, но меня не ругали. Просто говорили, что это смерть. Матросы нас спасли. Видимо, посовещались и из своего пайка выделили буханку хлеба, маленькую бутылочку масла натопили. Это нас спасло», - призналась блокадница.

Все годы блокады она оставалась в родном Кронштадте. Тогда совсем юная Тамара Лико вряд ли осознавала, какую роль ее город сыграл в спасении Ленинграда и прорыве блокады. Тот морозный день 18 января 1943-го, когда в ходе операции «Искра» удалось пробить сухопутный коридор в Ленинград, стал для всех общей победой.