Петербуржцы пришли на Пискаревское кладбище поклониться жертвам блокады

В Петербурге проходят памятные мероприятия, посвященные годовщине прорыва блокады Ленинграда. В этот день в 1943 году советские войска разомкнули фашистское кольцо, которое почти 900 дней не давало дышать жителям города на Неве.

По традиции с самого утра петербуржцы приходят возложить цветы на Пискаревском кладбище - крупнейшем в мире братском захоронении времен войны. Также прошла церемония открытия мемориальной плиты в память о жертвах геноцида населения Ленинграда. На граните выбита надпись «За 872 дня блокады в Ленинграде погибло более одного миллиона человек». Напомним, в прошлом году в Петербурге прошли судебные заседания, по итогам которых блокада была признана геноцидом.

«Самолеты помню, и оттуда сыпалось... И соседний дом был взорван. Такой безысходности я не помню. Хотя дом был пустой, мало кто жил в доме, и лестница была ледяная. Мы жили на втором этаже», - вспоминает жительница блокадного Ленинграда Светлана Юиссон.

Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, ее жертвами стали более миллиона человек. С осени 1941 года было предпринято несколько попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась операция «Искра» в январе 1943 года.