Yonhap: 129-тонное рыболовное судно затонуло у берегов Южной Кореи

У берегов Южной Кореи затонуло 129-тонное рыболовецкое судно. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на местные власти.

«Береговая охрана получила сигнал бедствия...о том, что в 24 километрах от острова Чеджудо тонет рыболовецкое судно, на борту которого, предположительно, находились 27 членов экипажа», - говорится в материале.

По данным агентства, спасателям удалось спасти 14 человек, из них двое находятся в бессознательном состоянии. В настоящее время продолжаются поиски оставшихся 13 членов экипажа.