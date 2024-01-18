Российские военнослужащие передали гуманитарную помощь жителям Сирии

Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии в рамках оказания гуманитарной помощи передали продукты питания жителям Афры в провинции Риф Дамаск.

Как сообщает Министерство обороны РФ, учителям и работникам школы Аль-Сааде, а также нуждающимся людям выдали около 300 продуктовых наборов по десять килограммов каждый. В составе набора - мука, рис, чай, сахар и растительное масло.

Также был развернут медпункт, где военные врачи осмотрели больных пациентов, выписали им лекарства и назначили лечение, уточняет оборонное ведомство. Местные чиновники и жители Афры поблагодарили российских военнослужащих за оказываемую помощь.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.