МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ пресекли две попытки усиления передовых позиций ВСУ в зоне СВО

Также уничтожены три пункта временной дислокации и пункт управления БПЛА.
2024-01-18 11:18:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военные пресекли две попытки усиления передовых позиций ВСУ на Южно-Донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Также ВС РФ ликвидировали три пункта временной дислокации, пункт управления БПЛА и поразили украинские опорники на данном направлении.

Начальник пресс-центра озвучил потери украинской стороны. За сутки противник потерял до 75 человек на Южно-Донецком направлении.

Помимо живой силы, ВСУ недосчитались двух автомобилей, буксируемой гаубицы Д-20 и САУ «Гвоздика».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #МО РФ #СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»