ВС РФ пресекли две попытки усиления передовых позиций ВСУ в зоне СВО

Российские военные пресекли две попытки усиления передовых позиций ВСУ на Южно-Донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Также ВС РФ ликвидировали три пункта временной дислокации, пункт управления БПЛА и поразили украинские опорники на данном направлении.

Начальник пресс-центра озвучил потери украинской стороны. За сутки противник потерял до 75 человек на Южно-Донецком направлении.

Помимо живой силы, ВСУ недосчитались двух автомобилей, буксируемой гаубицы Д-20 и САУ «Гвоздика».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.