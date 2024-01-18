«Южная» группировка войск отразила шесть атак ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ отразили шесть украинских атак в районах Белогоровки, Красного и Богдановки за сутки, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Также российские военные поразили живую силу и технику трех украинских мехбригад в районах Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки, добавил он.

Суточные потери украинской стороны на Донецком направлении составили до 290 человек. Помимо живой силы, противник лишился нескольких единиц техники, включая танк, две БМП, две буксируемые гаубицы Д-30, самоходную пушку «Пион».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.