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«Южная» группировка войск отразила шесть атак ВСУ на Донецком направлении

За сутки на этом направлении ВСУ потеряли до 290 военнослужащих.
2024-01-18 10:42:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

ВС РФ отразили шесть украинских атак в районах Белогоровки, Красного и Богдановки за сутки, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Также российские военные поразили живую силу и технику трех украинских мехбригад в районах Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки, добавил он.

Суточные потери украинской стороны на Донецком направлении составили до 290 человек. Помимо живой силы, противник лишился нескольких единиц техники, включая танк, две БМП, две буксируемые гаубицы Д-30, самоходную пушку «Пион».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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