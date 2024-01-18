Пожар произошел на территории Усачевских бань в Москве

На территории знаменитых Усачевских бань в Москве произошел пожар.

По предварительным данным Прокуратуры Москвы, возгорание произошло на 2-ом этаже банного комплекса. Отмечается, что информации о пострадавших не поступало.

На видео можно заметить, как пожарные службы занимаются ликвидацией возгорания. Из крыши загоревшегося здания валит дым.

Отмечается, что работу правоохранительных органов координировал Хамовнический межрайонный прокурор Всеволод Ситников. На данный момент пожар локализован.

Усачевская баня была построена в 1934 году, на тот момент она была одной из самых крупных бань в Москве. Баня стала любимым местом профессоров, военных и творческой элиты.