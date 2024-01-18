МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пожар произошел на территории Усачевских бань в Москве

По предварительным данным, возгорание произошло на 2-ом этаже банного комплекса.
Игнат Далакян 2024-01-18 10:18:01
© Фото: Прокуратура Москвы © Видео: Прокуратура Москвы

На территории знаменитых Усачевских бань в Москве произошел пожар.

По предварительным данным Прокуратуры Москвы, возгорание произошло на 2-ом этаже банного комплекса. Отмечается, что информации о пострадавших не поступало.

На видео можно заметить, как пожарные службы занимаются ликвидацией возгорания. Из крыши загоревшегося здания валит дым.

Отмечается, что работу правоохранительных органов координировал Хамовнический межрайонный прокурор Всеволод Ситников. На данный момент пожар локализован.

Усачевская баня была построена в 1934 году, на тот момент она была одной из самых крупных бань в Москве. Баня стала любимым местом профессоров, военных и творческой элиты.

#в стране и мире #пожар #Возгорание #баня #Усачевские бани
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»