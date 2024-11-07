ФСИН опровергла побег двух заключенных из амурской колонии

Федеральная служба исполнения наказаний не подтвердила информацию, что якобы двое осужденных совершили побег из исправительной колонии в Амурской области.

Как сообщили «Звезде» в пресс-бюро ведомства, двое мужчин не явились в УФИЦ (исправительный центр), а не самостоятельно покинули колонию.

«Информация о том, что двое осужденных сбежали из исправительной колонии в Амурской области, не соответствует действительности», - подчеркнули в ведомстве.

Поступала информация, что это 21-летний и 25-летний мужчины. Один из них отбывает срок за проникновение в чужое жилище и угон автомобиля, другой - за нанесение побоев и заведомо ложный донос о совершении преступления.

Уточняется, что их уже задержали. Региональное УМВД сообщило о возбуждении уголовного дела.