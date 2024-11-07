МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ФСИН опровергла побег двух заключенных из амурской колонии

После неявки двух заключенных в УФИЦ возбудили уголовное дело.
Дарина Криц 2024-11-07 09:33:34
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Федеральная служба исполнения наказаний не подтвердила информацию, что якобы двое осужденных совершили побег из исправительной колонии в Амурской области.

Как сообщили «Звезде» в пресс-бюро ведомства, двое мужчин не явились в УФИЦ (исправительный центр), а не самостоятельно покинули колонию.

«Информация о том, что двое осужденных сбежали из исправительной колонии в Амурской области, не соответствует действительности», - подчеркнули в ведомстве.

Поступала информация, что это 21-летний и 25-летний мужчины. Один из них отбывает срок за проникновение в чужое жилище и угон автомобиля, другой - за нанесение побоев и заведомо ложный донос о совершении преступления.

Уточняется, что их уже задержали. Региональное УМВД сообщило о возбуждении уголовного дела.

#в стране и мире #Амурская область #Приамурье #МВД РФ #ФСИН #Уголовное дело #исправительная колония #побег #побег заключенных
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Казанское. Высшее. Танковое
2
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
3
Оружие Южной Африки
4
Центральный ядерный полигон. Продолжение
5
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
6
Воткинск. Центр военного ракетостроени
7
Саперы МЧС в зоне СВО
8
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
9
Лазерное станкостроение в России
10
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 