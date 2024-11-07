На Донецком направлении ВС РФ уничтожили замаскированный миномет ВСУ

На Донецком направлении специальной операции артиллеристы группировки войск «Юг» уничтожили замаскированную украинскую минометную позицию. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Позицию противника, который осложнял продвижение российских штурмовых групп к вражескому опорному пункту, нашли разведчики. Обнаружили боевиков с помощью беспилотника.

После передачи на пункт управления данных о выявленной цели по националистам нанесли мощный и точный удар.

В МО РФ показали видео объективного контроля. На нем видны результаты работы артиллерийских расчетов.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.