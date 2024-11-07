Женщина и три ребенка погибли при пожаре в Магадане. Об этом сообщило СУ СК России по региону.
«Следователи регионального управления СК России возбуждено уголовное дело по факту гибели на пожаре четырех лиц», - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что при тушении пожара были обнаружены тела женщины 1991 года рождения и трех малолетних детей возрастом от 6 до 10 лет.
Пожар произошел на в квартире на третьем этаже дома номер 65, расположенного на улице Речной. Сейчас на месте происшествия работают следователи.
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