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Женщина и три ребенка погибли при пожаре в Магадане

По факту гибели четырех человек при пожаре возбуждено уголовное дело.
Игнат Далакян 2024-11-07 05:13:33
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Женщина и три ребенка погибли при пожаре в Магадане. Об этом сообщило СУ СК России по региону.

«Следователи регионального управления СК России возбуждено уголовное дело по факту гибели на пожаре четырех лиц», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что при тушении пожара были обнаружены тела женщины 1991 года рождения и трех малолетних детей возрастом от 6 до 10 лет.

Пожар произошел на в квартире на третьем этаже дома номер 65, расположенного на улице Речной. Сейчас на месте происшествия работают следователи.

#в стране и мире #пожар #Трагедия #Уголовное дело #Магадан
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