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В Петербурге автобус с пассажирами врезался в фонарный столб, есть пострадавшие

Авария произошла в Калининском районе города на пересечении проспектов Просвещения и Светлановского.
Ирина Елагина 2024-01-17 18:12:01
© Фото: piterflash.vk

ДТП с участием пассажирского транспорта произошло днем 17 января в Санкт-Петербурге. Примерно в 16.22 автобус с пассажирами врезался в фонарный столб у пересечения проспектов Просвещения и Светлановского в Калининском районе.

«По неустановленной причине водитель рейсового автобуса №60 врезался в столб», - уточнили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

По данным СМИ, в аварии пострадали четверо пассажиров. Им оказывается медицинская помощь. По информации «Фонтанки», автобус вел опытный профессиональный водитель - он перевозит пассажиров 28 лет.

На кадрах видео с места происшествия видно, что при ударе пострадало лобовое стекло. Пассажиры, а среди них были и дети, покинули автобус.

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