«Помнишь, Алеша, какой здесь был ад»: жители Пловдива отстояли легендарный памятник

В Болгарии начались протесты против сноса «Алеши». Легендарный памятник советскому солдату-освободителю стоит на холме в городе Пловдиве на юге страны уже почти 70 лет - как в песне поется, «привычный, как солнце и ветер, стоит он над городом этим». И за это время его хотели демонтировать трижды. Но сделать этого не дают сами болгары. В ситуации разбирался Константин Коковешников.



Дочь алтайского фронтовика Алексея Скурлатова с большим трудом открывает доставшийся в ей наследство чемодан с письмами отца. Они прототипу памятника «Алеша» в Болгарии приходили со всего СССР и стран соцлагеря. Рядовой 188-й стрелковой дивизии 3-го украинского фронта получил звание почетного жителя города Пловдива. Неоднократно встречался там с боевыми товарищами. Через что им пришлось пройти, один из них написал на обратной стороне фото.

«Помнишь, Алеша, какой здесь был ад? Как нас давили фашистские танки - нас с комбатом в окопе засыпало землей. Как шли по краю траншеи и хоронили нашего брата, но нас откопали ребята, и, как видишь, еще спустя 40 лет мы встретились на Днепре», - говорится в одном из писем.

Алексей Скурлатов, прокладывавший связь от Софии до Пловдива во время освобождения Болгарии, на память об этом подарил своему другу Методи Витанову собственную фотокарточку. Он вспомнил о ней, когда в Болгарии решили отблагодарить советского солдата и показал ее архитектору, выигравшему проект. Потом родилась и песня, которая стала официальным гимном Пловдива.

«Самое страшное, самое обидное, что за то, что они живут 70 лет в мире, погибло столько-то Алеш. Какие мы оккупанты, с чего вдруг это все так перевернули», - говорит Нелли Куйрукова, дочь Алексея Скурлатова - прототипа памятника «Алеша» в Болгарии.

Попытки сноса «Алеши», который по монументальности сравнивают с памятником воину-освободителю в берлинском Трептов-парке, как символа советской оккупации уже были трижды с конца 1980-х. Но каждый раз на защиту советского солдата, державшего в руке направленный к земле знаменитый ППШ - пистолет-пулемет Шпагина, вставали сами же представители болгарских общественных организаций.

Так произошло и сегодня, когда горсовет Пловдива должен был провести заседание по этому вопросу. Причем акцию протеста начали ранним утром.

«Место памятника на холме! Алеша - это символ нашего города! Алеша - это символ борьбы с нацизмом, это память о всех, кто погиб сражаясь за страну!», - говорит одна из митингующих.

В итоге - под напором протестов - проведение заседания было решено отложить и вынести этот вопрос на всенародное обсуждение. Дата проведения референдума пока не определена.