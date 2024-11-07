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Песков назвал проектом WSJ «план Трампа по Украине»

По словам представителя Кремля, опубликованный в статье план слишком абстрактный.
Алексей Курильченко Константин Коковешников 2024-11-07 18:16:40
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

«План разрешения украинского конфликта», который опубликовала газета The Wall Street Journal, может быть проектом журналистов издания, а не идеей команды Дональда Трампа. Представленная статься слишком обезличенная. Об этом завяли пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Там все обезличено - это больше похоже на некий проект при авторстве Wall Street Journal», - заявил Песков корреспонденту «Звезды».

Ранее американское издание, сославшись на приближенных к Трампу, заявил, что команда республиканца якобы разработала план разрешение конфликта на Украине. Он предполагает, что Киев откажется на 20 лет от стремления вступить в НАТО, а в обмен США обеспечат стране гарантии безопасности. Также план предполагает создание демилитаризованной зоны по обе стороны линии фронта.

#Дональд Трамп #Дмитрий Песков #наш эксклюзив #The Wall Street Journal
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