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Военные ЦВО из зоны СВО поздравили со столетием ветерана ВОВ в Новосибирске

Антонина Яковлевна была приглашена в Дом культуры Кировского района Новосибирска, где военнослужащие поздравили ветерана и вручили ей памятный подарок.
2024-01-17 17:02:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Новосибирске военнослужащие общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) поздравили со столетием ветерана Великой Отечественной войны Антонину Хижняк из зоны военной операции по защите Донбасса. Кадры церемонии публикует Министерство обороны РФ.

Антонину Хижняк пригласили в Дом культуры Кировского района. Там ей показали запись видеообращения с поздравлениями от бойцов, находящихся на передовой, а также работу в современной аппаратной связи.

Кроме того, ветерану вручили подарок. Помимо бойцов, сражающихся в зоне СВО, Антонину Яковлевну поздравили юнармейцы, ветераны и местные чиновники.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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