Yle: более 80% финнов считают маловероятным улучшение отношений с РФ

Общественный финский телеканал Yle привел результаты опроса Фонда развития местного самоуправления, в котором более 80% граждан Финляндии посчитали, что не видят улучшения отношений между Россией и Финляндией в ближайшие 10 лет.

Статистика опроса также показала, что отношение населения к политике Финляндии не повысится в ближайшее время. Уточняется, что граждане в целом видит пессимистичное будущее страны.

В исследовании приняли участие 1070 жителей Финляндии.

Отношения стран ухудшились после вступления Финляндии в НАТО в 2023 году. Посольство РФ отметило, что данный шаг разрушил дипломатические отношения Москвы и Хельсинки. Кроме того, в этом же году Финляндия закрыла границы с РФ из-за резкого увеличения потока беженцев.