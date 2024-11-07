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Yle: более 80% финнов считают маловероятным улучшение отношений с РФ

Опрос также показал пессимистичное отношение жителей к будущему страны.
Таисия Кваша 2024-11-07 16:49:33
© Фото: Michael Nitzschke, imageBROKER.com, Global Look Press

Общественный финский телеканал Yle привел результаты опроса Фонда развития местного самоуправления, в котором более 80% граждан Финляндии посчитали, что не видят улучшения отношений между Россией и Финляндией в ближайшие 10 лет.

Статистика опроса также показала, что отношение населения к политике Финляндии не повысится в ближайшее время. Уточняется, что граждане в целом видит пессимистичное будущее страны.

В исследовании приняли участие 1070 жителей Финляндии.

Отношения стран ухудшились после вступления Финляндии в НАТО в 2023 году. Посольство РФ отметило, что данный шаг разрушил дипломатические отношения Москвы и Хельсинки. Кроме того, в этом же году Финляндия закрыла границы с РФ из-за резкого увеличения потока беженцев.

#Россия #в стране и мире #дипломатия #Финляндия
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