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В Подмосковье неизвестный обстрелял автобус с хоккейной командой

По данным СМИ, инцидент произошел с командой «СКА-Карелия» после победы над «Русскими витязями» на стадионе «Балашиха Арена».
Ирина Елагина 2024-01-17 16:24:01
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости

Автобус с хоккейной командой «СКА-Карелия» попал под обстрел хулиганов на иномарке на выезде на шоссе Энтузиастов. Инцидент произошел после победы хоккеистов над «Русскими витязями» на стадионе «Балашиха Арена».

В полиции подтвердили факт нападения и полагают, что стреляли из травматики. Пули пришлись на левую часть лобового стекла автобуса, что позволяет предположить, что хулиганы целились в водителя.

По информации SHOT, автобус атаковала иномарка с прибалтийскими номерами. Машина пошла на обгон автобуса, и, поравнявшись с ним, кто-то из пассажиров открыл огонь. После чего водитель иномарки резко прибавил скорость, правонарушители скрылись с места происшествия.

В автобусе находились 32 пассажира - вся хоккейная команда и сопровождающие. Обошлось без пострадавших.

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