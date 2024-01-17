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В Центральном музее ВС РФ прошла церемония передачи Боевого знамени времен ВОВ

Боевое знамя 83-го гвардейского корпусного артиллерийского полка из ЦМВС РФ передали в коллекцию Государственного музея истории ВС Белоруссии.
Андрей Аркадьев 2024-01-17 15:26:01
© Фото: Минобороны России

Боевое знамя 83-го артиллерийского полка, участвовавшего в разгроме нацистов в годы Великой Отечественной войны, передали Государственному музею истории ВС Белоруссии. Торжественная церемония состоялась в Зале Победы Центрального музея ВС РФ.

Мероприятие приурочено к 80-й годовщине освобождения Белоруссии от нацистов. Именно личный состав 83-го гвардейского корпусного артиллерийского полка участвовал в освобождении белорусских городов.

На церемонии присутствовали российские и белорусские военнослужащие, ветераны и представители движения «Юнармия».

83-й артиллерийский полк был сформирован в 1942 году и в годы войны прошел славный боевой путь: Коломна, Москва, Клин, Торжок, Белый, Ржев, Вязьма, Смоленск, Орша, Минск, Гродно, Каунас, Кенигсберг.

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