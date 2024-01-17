В рамках акции «Елка желаний» для школьника провели экскурсию в Тверском СВУ

Тверское суворовское училище присоединилось к новогодней акции «Елка желаний», воплотив в жизнь мечту ребенка. Десятилетний школьник Витя написал Деду Морозу, что мечтает побывать в Суворовском училище. Его отец участвует в военной операции по защите Донбасса и награжден Георгиевским крестом IV степени.

Командование училища специально для Вити и его мамы организовало экскурсию в стенах учебного заведения. Гостям показали музей училища, учебные корпуса с классами, в том числе космический класс, где мальчик смог поуправлять космическим аппаратом и пристыковаться к МКС.

В классе огневой подготовки Вите продемонстрировали различные типы вооружения и дали пострелять в интерактивном тире. В классе автомобильной подготовки школьнику рассказали об устройстве автомобиля, позволили завести машину и попробовать управлять ей на интерактивных тренажерах.

Гостям показали спорткомплекс, бассейн и ледовую арену, где мальчик покатался на коньках и примерил шлем хоккеиста. После экскурсии Вите вручили подарки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.