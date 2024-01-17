Опубликованы кадры поражения целей артиллерией ВС РФ на Запорожском направлении

Минобороны России показало результаты работы артиллеристов на Запорожском направлении. Объективный контроль поражения целей осуществлялся с помощью беспилотника.

В ходе боевой работы нашей артиллерии была уничтожена самоходка неприятеля и артсистема западного производства М777, о чем сообщило российское оборонное ведомство.

Эти орудия, а также несколько опорных пунктов ликвидировала батарея Виталия Статейко. Он проходил службу артиллеристом еще 22 года назад, а теперь вновь встал в строй.

«Уничтоженные артиллерийские орудия противника - это десятки и сотни спасенных жизней наших солдат. Эту технику мы громили и будем громить», - подчеркнул Статейко.

Виталия Статейко за успешную боевую работу наградили медалью Жукова.

Кроме этого, МО РФ сообщило о награждении медалью «За спасение погибавших» радиотелефониста Романа Гаврочкова, который эвакуировал раненых с переднего края и оказывал им медицинскую помощь, а также моральную поддержку, пока они ждали эвакуацию.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.