Минобороны России сообщает, что был поражен украинский пункт временной дислокации иностранных наемников.

Также за сутки ракетные войска и артиллерия поразили базу горючего для военной техники ВСУ, три склада боеприпасов, радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и «Небо-СВ», 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 119 районах.

Кроме того, ВС РФ отразили атаку украинской штурмгруппы в районе населенного пункта Терны. Суточные потери украинской стороны на Купянском направлении составили до 30 человек.

На Краснолиманском направлении отражены три украинские атаки. Противник потерял за сутки до 210 человек и несколько единиц военной техники, включая танк, две боевые бронированные машины, и буксируемую гаубицу Д-30.

На Донецком направлении бойцы ВС РФ отразили шесть украинских атак. Потери украинской стороны в живой силе на данном направлении составили до 290 человек. Противник лишился нескольких единиц техники, включая танк, две БМП, две буксируемые гаубицы Д-30, самоходную пушку «Пион».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.