Россиян предупредили о смертельной инфекции, поражающей переболевших ковидом

В мире фиксируется все больше случаев заражения смертельной грибковой инфекцией Candida Auris, которая чаще всего распространяется среди людей с ослабленным иммунитетом, пишет Bloomberg. В беседе со «Звездой» главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов рассказал, с чем связан рост заболеваемости.

По словам медика, во время пандемии COVID-19 широко использовались антибиотики. При их неконтролируемом приеме может развиваться кандидозная инфекция.

«От нее очень трудно избавиться, потому что она резко снижает иммунитет человека. И для того, чтобы ее лечить, нужно прилагать определенные усилия. Кандидоз опасен тем, что поражает желудочно-кишечный тракт, сосуды, легкие и головной мозг», - отметил Андрей Осипов.

Он добавил, что кандидоз характерен для пациентов с изначально сниженным иммунитетом. В первую очередь это касается тех, у кого есть хронические и онкологические заболевания, ВИЧ-инфекция.

«Кроме того, кандидоз очень любит углеводы. Поэтому при приеме пищи, богатой углеводами, также имеет тенденцию к распространению. Кандидоз очень тяжело лечится», - подчеркнул специалист.

По словам врача, эпидемии, вызванной кандидозом, однозначно не будет, так как данная инфекция не высокозаразная.