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Россиян предупредили о смертельной инфекции, поражающей переболевших ковидом

Грибковая инфекция Candida Auris влияет на желудочно-кишечный тракт, сосуды, легкие и головной мозг.
Сергей Лебедев 2024-11-08 07:14:56
© Фото: Nick Zonna, Keystone Press Agency, Glbal Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

В мире фиксируется все больше случаев заражения смертельной грибковой инфекцией Candida Auris, которая чаще всего распространяется среди людей с ослабленным иммунитетом, пишет Bloomberg. В беседе со «Звездой» главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов рассказал, с чем связан рост заболеваемости.

По словам медика, во время пандемии COVID-19 широко использовались антибиотики. При их неконтролируемом приеме может развиваться кандидозная инфекция.

«От нее очень трудно избавиться, потому что она резко снижает иммунитет человека. И для того, чтобы ее лечить, нужно прилагать определенные усилия. Кандидоз опасен тем, что поражает желудочно-кишечный тракт, сосуды, легкие и головной мозг», - отметил Андрей Осипов.

Он добавил, что кандидоз характерен для пациентов с изначально сниженным иммунитетом. В первую очередь это касается тех, у кого есть хронические и онкологические заболевания, ВИЧ-инфекция.

«Кроме того, кандидоз очень любит углеводы. Поэтому при приеме пищи, богатой углеводами, также имеет тенденцию к распространению. Кандидоз очень тяжело лечится», - подчеркнул специалист.

По словам врача, эпидемии, вызванной кандидозом, однозначно не будет, так как данная инфекция не высокозаразная.

#коронавирус #COVID-19 #заболеваемость #наш эксклюзив #грибок #кандидоз
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