Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщает Минобороны России.

Киев попытался атаковать российские объекты сегодня в районе 12.00 по столичному времени. В ходе атаки был применен беспилотник самолетного типа, уточнило оборонное ведомство.

Ночью Минобороны сообщило об уничтожении в небе над Белгородской областью четырех вражеских беспилотников и семи ракет, выпущенных с помощью РСЗО «Ольха».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.