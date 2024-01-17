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Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

Попытка киевского режима совершить террористическую атаку была пресечена примерно в 12.00 по московскому времени.
2024-01-17 13:22:01
© Фото: Евгений Биятов,РИА Новости

Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщает Минобороны России.

Киев попытался атаковать российские объекты сегодня в районе 12.00 по столичному времени. В ходе атаки был применен беспилотник самолетного типа, уточнило оборонное ведомство.

Ночью Минобороны сообщило об уничтожении в небе над Белгородской областью четырех вражеских беспилотников и семи ракет, выпущенных с помощью РСЗО «Ольха».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #белгородская область #МО РФ
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